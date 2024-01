Rein in die Schlittschuhe, rauf auf die Eisfläche und los – seit Mitte November, etwa auf der Anlage des ESV St. Martin im Sulmtal, kann in der Region eisgelaufen werden. Doch die Zeit drängt, laut aktueller Datenlage der Geosphere Austria steigen die Temperaturen bis Mitte nächster Woche an, spätestens Samstag rechnet man tagsüber mit Plusgraden im zweistelligen Bereich. Auch nachts ist nur noch mit leichtem Frost zu rechnen.