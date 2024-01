Er überstand zwei Weltkriege, gegen die „Leibnitzer Bauwut“ war er aber machtlos. Mit solch drastischen Worten bringen Anwohner ihr Entsetzen über das Fällen eines rund 120 Jahre alten Baums zum Ausdruck. Am Montag in aller Früh wurde die markante Kastanie im Innenhof der ehemaligen Lebenshilfe-Tageswerkstatt in der Grazergasse umgeschnitten. Der Auftrag dazu kam vom nunmehrigen Eigentümer, der Noricum Bauträger und Baumanagement GmbH.