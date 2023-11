Der Countdown läuft: Am kommenden Freitag, dem 1. Dezember, und Samstag, dem 2. Dezember, kann man wieder Vanillekipferl, Kokosschnitten und mehr im Rahmen der Benefizkeksaktion für „Steirer helfen Steirern“ kaufen.

Zum 14. Mal haben die Bäuerinnen der Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg sowie die Fachschulen Neudorf und Burgstall zahlreiche Stunden in der Küche beim Keksebacken verbracht.

Süße Tradition

Das süße Ergebnis der Schüler aus Burgstall und der Deutschlandsberger Landwirtinnen kann man am Freitag ab 14 Uhr direkt in der Fachschule kaufen. Zudem gibt es Kaffee, Kuchen und Musik. „Es ist jedes Jahr ein schönes Gefühl zu beobachten, mit welcher Begeisterung die Bäcker und Bäckerinnen für einen guten Zweck am Werk sind“, schwärmt Direktorin Maria Haring-Weigl. Geholfen haben auch die Absolventinnen der Fachschule. „Es ist bereits Tradition und man kann nicht nur Menschen in Not helfen, sondern auch Käufer mit hausgemachten Keksen eine Freude machen“, sagt Bezirksbäuerin Angelika Wechtitsch.

Einblick in die Backstuben

Blick nach Leibnitz

Am Samstag kommen Kekstiger ab 9 Uhr im Eingangsbereich des Leibnitzer Rathauses auf ihre Kosten. Die Kekse der Leibnitzer Bäuerinnen und der Fachschule Neudorf warten fein säuberlich verpackt darauf, verkauft zu werden. Auch hier lud Direktorin Roswitha Walch zum Absolventenbacken ein. „Die Fachschule ist Partner der ersten Stunde. Die Aktion wurde bereits fix in unsere Schuljahresplanung aufgenommen“, sagt sie.

Das Backen mit den Absolventen sei zudem eine schöne Erfahrung. Andrea Kraxner hat vor 40 Jahren die Fachschule besucht und half beim Backen fleißig mit: „Alles, was mit einem karitativen Zweck zu tun hat, motiviert mich, zu helfen.“ Ins selbe Horn stößt Sonja Almer Reiterer, Obfrau des Absolventenvereins: „Das Backen in der Gemeinschaft ist etwas ganz Besonderes.“ Ein Kilogramm Kekse kostet 30 Euro. Verkauft wird, solange der Vorrat reicht. Organisiert wird die Benefizkeksaktion von der Kleinen Zeitung Leibnitz in Kooperation mit den Bäuerinnen und den beiden Fachschulen.