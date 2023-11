Die Weinreben wachsen nicht in den Himmel. So lassen sich – in Anlehnung an ein bekanntes Sprichwort – die jüngsten Entwicklungen im steirischen Weinbau auf den Punkt bringen. Nachdem die Anbaufläche in den letzten Jahren stetig auf aktuell rund 5100 Hektar ausgedehnt worden war, schiebt das Land dem Wachstum nun einen Riegel vor.