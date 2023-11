Einbrecher waren in der Nacht auf Donnerstag in die Deutschlandsberger Bankstelle der Raiffeisenbank Schilcherland aktiv. Die unbekannten Täter sind durch ein Fenster eingestiegen und machten sich am Sparbuch-Verwahrschrank zu schaffen. Das bestätigt Vorstandsdirektor Georg Lampl gegenüber der Kleinen Zeitung. Rund 100 Fächer sind aufgebrochen worden. Lampl betont: „Das ist kein Safe, in dem Wertgegenstände aufbewahrt werden, sondern ein reiner Verwahrschrank für Sparbücher.“ Es wäre nach den intern Erhebungen aber nicht aufgefallen, dass Sparbücher fehlen. „Wir haben mit allen Kunden telefoniert und ihnen mitgeteilt, dass sie bei der Polizei anzeigen sollen, falls sie andere Wertgegenstände darin verwahrt haben“, sagt der Bank-Chef.