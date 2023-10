Noch realer geht nicht: Die jährlichen „Heißübungen“ der Feuerwehren des Abschnittes Stiefingtal sind für ihre besonders realistischen Szenarien bekannt. So auch heuer: Abschnittsatemschutzbeauftragter Patrick Pichler hatte sich gemeinsam mit Andreas Kainz von der FF Großfelgitsch ordentlich ins Zeug gelegt. Dafür ging ein Gebäude beim Anwesen Weicher in Götzau (Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen) sogar in Flammen auf.