Die Grünen steigen im Weinort erstmals in den Polit-Ring. Die ÖVP will ihre satte absolute Mehrheitverteidigen. Aber auch SPÖ und FPÖ wollen zulegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In St. Anna am Aigen hat die ÖVP eine satte absolute Mehrheit. © Thomas Plauder

Im Weinort St. Anna am Aigen sind die politischen Mehrheitsverhältnisse so klar, wie die edlen Tropfen in den Fässern der örtlichen Weinbauern. Die ÖVP, angeführt von Bürgermeister Johannes Weidinger, hat eine deutliche absolute Mehrheit inne. Zwölf von 15 Mandaten sind in Händen der Bürgermeisterpartei. Die FPÖ (2) und die SPÖ (1) teilen sich die restlichen drei Mandate auf.