Der langjährige Stadtpfarrer von Fehring ist verstorben

Bis 2008 wirkte Josef Feirer als Seelsorger in Fehring. Unter seiner Ägide wurden auch umfassende Renovierungen in Kirche und Pfarrhof durchgeführt. Nun ist Feirer im 91. Lebensjahr in seiner Heimatpfarre Heiligenkreuz am Waasen verstorben.