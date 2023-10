"Ich bin gespannt, wie das aussieht: Brasilianerinnen im Dirndl und Brasilianer in der Lederhose", schickt Albert Lampel, "Draufgänger"-Frontmann, lachend voraus. Gemeinsam mit seinen drei Bandkollegen wartet er gerade am Flughafen Stuttgart auf seinen Flieger nach Frankfurt. Von dort geht es weiter nach Brasilien. Denn "Die Draufgänger" haben ein besonderes Ziel: Von 5. bis 7. Oktober treten sie beim Oktoberfest Blumenau im Süden Brasiliens auf - dem angeblich viertgrößten Oktoberfest der Welt. Jedes Jahr wird eine österreichische oder deutsche Band eingeflogen, so Lampel.