Das Regenwasser versickert am eigenen Grund. Das war sinngemäß lange ein fixer Stehsatz in Baubescheiden. Die Frage: Versickert das Wasser tatsächlich? "Bei uns sehr wenig bis gar nicht", weiß der Feldbacher Bürgermeister Josef Ober. Das liegt an den dichten Böden. Aber die Entsorgung des Oberflächenwassers war immer ein Stiefkind. "Es war eine Auflage im Bescheid, die nicht vollzogen wurde", stellt Ober fest. In Zeiten geringer Verbauung war das kein Problem. Aber das ist vorbei, wie der vergangene Sommer deutlich gezeigt hat. Denn bei starken Niederschlägen in kurzen Zeiträumen - wie es immer häufiger der Fall ist - kommt es zu einer massiven Überlastung der Kanalsysteme.