Karl Gründorf wurde am 1. Mai 1830 auf der Riegersburg geboren. Er war Sohn eines Fürstlich Liechtensteinschen Verwaltungsbeamten. Schon in jungen Jahren war er als Dichter und Rezitator beliebt. Nach dem Gymnasium studierte er Jus in Graz. In dieser Zeit verliebte er sich in eine Schauspielerin, gab sein Studium auf und begann, sich der darstellenden Kunst zu widmen.