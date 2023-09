Auf der L 219 (Kapfensteiner Straße) in Bairisch Kölldorf kam es am Montag am Abend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wollte von der Steinbachstraße in die (L 219) einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang. Er unterschätzte laut eigenen Angaben die Geschwindigkeit einer in Richtung Bad Gleichenberg fahrenden Autolenkerin. Es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge. Dadurch wurde der Pkw der Frau abgedrängt und stieß gegen eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand.