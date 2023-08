Gegen 15:00 Uhr wurden auf der L219 bei Straßenkilometer 0,6 Asphaltierungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Dabei wurde der Verkehr wechselseitig angehalten und geregelt. Der 40-jährige Lenker der Baumaschine (Asphaltfertiger) aus dem Bezirk Leibnitz fuhr rückwärts auf eine der beiden Fahrbahnhälften. Die 27-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark erhielt vom Verkehrsregler die Freigabe, fuhr jedoch direkt auf die Baumaschine zu. Sie kollidierte mit dem Führerhaus der Maschine, wodurch der 40-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde in das LKH Feldbach eingeliefert und nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen.

Die Pkw-Lenkerin erlitt nach einem positiven Alkotest einen Kreislaufkollaps und wurde von der Rettung vor Ort versorgt. Das Baby (ein drei Wochen alter Junge) war ordnungsgemäß in einer Babyschale gesichert und blieb unverletzt. Die 27-Jährige lehnte es gegen Revers ab, sich und ihr Kind ins LKH Feldbach bringen zu lassen. Die Frau wird wegen ihrer Alkoholisierung an die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark angezeigt. Bezüglich des Verkehrsunfalles mit Personenschaden erfolgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Graz.