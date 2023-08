Evelyn Liebmann: "Ich habe parallel von zu Hause meine Feuerwehr koordiniert"

So gut wie jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau aus der Südoststeiermark war am vergangenen Wochenende im Einsatz. Manche, so wie Evelyn Liebmann oder Franz Lustinger, kämpften zu Hause selbst mit dem Wasser und halfen trotzdem.