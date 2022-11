Die groß angelegten Ermittlungen laufen seit Monaten. Involviert ist nicht nur das Landeskriminalamt Steiermark (LKA), sondern auch ausländische Behörden sowie Spezialkräfte. Nun konnten im Zuge der Ermittlungen fünf Tatverdächtige aus Slowenien auf frischer Tat ertappt werden. "Nachdem sich durch Zeugenhinweise verdichtet hat, wo der nächste Tatort sein könnte, kam es zu einem gezielten Zugriiff", bestätigt Kontrollinspektor Markus Lamb der Kleinen Zeitung.

Seit Sommer 2022 hatte es die Einbrechergruppe auf Wohnhäuser im Bezirk Südoststeiermark abgesehen. Vor allem möglichst "gewinnversprechende" Objekte sowie Betreiber von Buschenschänken und Weinbaubetrieben wurden von den Tätern heimgesucht. Dort stahlen sie überwiegend Bargeld und Schmuck, insgesamt im Wert von etwa 150.000 Euro. Auch Tresore wurden aufgebrochen bzw. erbeutet.

Länderübergreifende Zusammenarbeit

Dem Fahndungserfolg bei einer groß angelegten Aktion am Donnerstag, dem 10. November, ging intensive Zusammenarbeit mit slowenischen Behörden sowie der Staatsanwaltschaft Graz voraus. Dabei standen an der Seite der Kriminalisten auch sämtliche Polizeiinspektionen, Polizeidiensthunde, ein Polizeihubschrauber sowie Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Einsatz.

Die zum Teil bereits einschlägig vorbestraften Tatverdächtigen zeigten sich bislang nicht geständig. Alle fünf befinden sich in Haft und wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Fahndungsaufruf: Hinweise erbeten

Unterdessen laufen die Ermittlungen weiter. Die Polizei ersucht in diesem Zusammenhang um Hinweise: Gesucht sind mögliche Wahrnehmungen von etwaigen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen mit slowenischen Kennzeichen im Raum Südoststeiermark im Zeitraum seit Sommer 2022. Hinweise sind (auch vertraulich) an die nächste Polizei oder unter 059133/60-3333 an das LKA Steiermark erbeten.