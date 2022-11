Es sind die letzten beiden Bälle in der Region in diesem Kalenderjahr, wenn am Wochenende die Maturantinnen und Maturanten der Bafep Mureck sowie die Absolventinnen und Maturanten der Tourismusschulen Bad Gleichenberg zum Tanz bitten. Die Vorbereitungen laufen sowohl in Bad Gleichenberg als auch in St. Peter am Ottersbach auf Hochtouren.