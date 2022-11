Große Suchaktion nach 62-Jähriger in Mureck: Hunde und Drohnen im Einsatz

Bei einer Suchaktion am Allerheiligentag waren in Mureck rund 50 Einsatzkräfte beteiligt. Nach etwa einer Stunde gab es bereits Entwarnung: Die beeinträchtigte 62-Jährige dürfte sich in ihrer Unterkunft versteckt haben.