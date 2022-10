Riesiger Andrang bei Maturabällen in der Region: "Ein Wahnsinn"

Mit Fotoserien und Video. Diese Ballnacht hatte es doppelt in sich: In der Stadthalle Fürstenfeld feierten Maturanten vom Borg Jennersdorf bis in die frühen Morgenstunden. Der Abschlussjahrgang des Borg Bad Radkersburg sorgte für eine ausverkaufte Ottersbachhalle.