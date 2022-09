Ob die Ballsaison 2022/2023 so über die Bühne gehen wird, wie vor der Pandemie, wird sich erst weisen. Die Maturantinnen und Maturanten in der Region schnüren jedenfalls bereits die Ballschuhe und bereiten sich auf ihre großen Abende vor. Den Anfang macht schon am Samstag, dem 24. September, die i:HTL in Bad Radkersburg mit dem 13. Zehnerhausball. Und das, obwohl es in der Woche darauf mit der vorgezogenen Matura schon ans Eingemachte geht.