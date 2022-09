Breitenfelderhof ist das beliebteste Schnitzel-Lokal der Steiermark

Keiner haut das Schweinsschnitzerl so gut in die Pfanne wie das Team von Thomas Zalud am Breitenfelderhof zur Riegersburg. Die Leserschaft des Branchenmagazins "Falstaff" kürte es zum besten Schnitzel-Lokal der Steiermark.