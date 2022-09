Die Aufregung am ersten Schultag ist ohnehin oft eine große. Besonders aufregend ging es am Montag an einer südoststeirischen Schule zur Sache. Als eine schwangere Frau gerade ihre ältere Tochter in der Mittelschule ablieferte, erlitt sie einen medizinischen Notfall.

Die Rettungskette funktionierte einwandfrei: Ein Rettungs- sowie ein Notarztwagen des Roten Kreuzes versorgten die Frau bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers Christophorus 12, der die Schwangere ins LKH nach Graz brachte.

Die Rettungskette funktionierte bei dem medizinischen Notfall einwandfrei © Privat

Mutter und Kind stabil

Erste Gerüchte, das Kind sei noch im Hubschrauber zur Welt gekommen, stellten sich als falsch heraus. "Die Frau befindet sich noch auf der Intensivstation, ist aber stabil. Das Kind musste nicht geholt werden, auch ihm geht es so weit gut", berichtet das LKH in Graz auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Zur Vorsicht werde man die Südoststeirerin "zumindest noch ein paar Tage" auf der Intensivstation behalten.

Probleme mit Schaulustigen, wie zuletzt bei einem Arbeitsunfall im Murtal, gab es übrigens keine. "Die Kinder waren schnell in der Klasse und haben sich wirklich vorbildlich verhalten. Draußen haben Mitarbeiter Decken zum Sichtschutz gebracht", heißt es vom Roten Kreuz.