Nachdem eine Mitarbeiterin Probleme mit ihrem PC festgestellt hatte, wurden die IT-Beauftragten der Stadtgemeinde Feldbach am Wochenende auf einen Hackerangriff aufmerksam. Das verkündete Feldbachs Bürgermeister Josef Ober in einem kurzfristig einberufenen Pressegespräch am Montagabend. Bis zu zehn Terabyte an Daten auf dem Verwaltungsserver seien derzeit nicht abrufbar. Die Gemeinde sah sich gezwungen, auf analogen Betrieb umzustellen: also Brief und Telefon statt E-Mail. Bürgerservice und Meldewesen sowie die Infrastruktur der Stadtgemeinde seien jedoch in Takt, wie Ober versichert.