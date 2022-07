Glimpflich davongekommen ist der Lenker eines Fahrzeuges am Sonntagvormittag, als er auf der B 66 in Riegersburg unterwegs war und mutmaßlich die Leistung seines PS-starken Fahrzeuges ausreizen wollte. Laut Polizei, war der Lenker mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Dadurch habe er in einer Kurve die Kontrolle verloren und flog über das Bankett in die Böschung.