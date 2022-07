24 Kilometer Reichweite im Radius hat das Bodenüberwachungsradar "Beagle". Insgesamt zehn Stück dieser mobilen Radarsysteme kaufte das österreichische Bundesheer 2017 an. Sieben davon wurden an das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 (AAB 7) an die Feldbacher Von-der-Groeben Kaserne übergeben.