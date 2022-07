Zu einem Verkehrsunfall, laut Informationen der Polizei ohne Fremdverschulden, kam es am Montagvormittag in der Marktgemeinde Paldau (Bezirk Südoststeiermark). Eine "ältere Lenkerin" war kurz vor 10 Uhr auf der L 201 in Fahrtrichtung Kirchberg an der Raab unterwegs gewesen, als sie in einer lang gezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Lenkerin leicht verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Paldau wurde alarmiert und rückte mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Feldbach mit ihrem Kranwagen angefordert. Auch der Straßenerhaltungsdienst sowie das Rote Kreuz waren im Einsatz.

Die Lenkerin wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen ins LKH Feldbach gebracht und konnte bislang noch nicht zum Unfallhergang vernommen werden.