Dachstuhl eines Wirtschaftsgebäudes komplett abgebrannt

Mit Fotos vom Einsatz. Am Donnerstagnachmittag geriet in Merkendorf (Gemeinde Bad Gleichenberg) aus bislang ungeklärter Ursache ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Der Einsatz läuft, elf Feuerwehren sind samt Drohne und Einsatzleitfahrzeug vor Ort.