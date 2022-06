Dunkle Rauchwolken waren am Samstag am frühen Nachmittag über Jennersdorf zu sehen. In einem Fernheizwerk war aus bislang unbekannter Ursache Feuer in einem Hackschnitzellager ausgebrochen. Einige Gebäudeteile gerieten in Vollbrand, wodurch es zu starker Rauchentwicklung kam.