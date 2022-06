Drei Jahre mussten die Wettkämpfer darauf warten: Also tummelten sich am Samstag rund 3500 Floriani und Freunde am Platz, um die Ergebnisse zu erfahren. Der 56. Landesleistungsbewerb in Bad Gleichenberg übertraf alle Erwartungen, zur Freude von Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, Vize Erwin Grangl und Kameraden.