Gesund altern, Pflege, das Wohnen, Mobilität im Alter, Teilhabe, Bildung und Hausbesuche. Die sogenannten „Community Nurses“, zu Deutsch also „Gesundheitspflegerinnen und -pfleger der Gemeinschaft“, decken so gut wie alle Bereiche der Gesundheitsvorsorge im Alter ab. Nach den Projekten in Fehring bzw. Bad Gleichenberg und St. Anna am Aigen stellte nun auch die Stadtgemeinde Feldbach ihre vier Community Nurses vor.