Die Freiwillige Feuerwehr Schwabau rückte am Dienstagabend (24. Mai) kurz vor 18 Uhr mit zehn Mann zu einem Zimmerbrand in Nägelsdorf bei Straden aus. "Das Feuer wurde vermutlich von einem Dunstabzug ausgelöst. Der Hausbesitzer konnte das Feuer in der Küche selbst löschen, wir haben dann die Glutnester beseitigt und Aufräumarbeiten durchgeführt", berichtet Josef Fink, Kommandant der FF Schwabau

40 Mann von fünf Feuerwehren rückten für den Zimmerbrand aus © FF Schwabau

Hausbesitzer verweigerte Krankenhaus

Durch den Brandalarm wurden neben der FF Schwabau auch die Feuerwehren Krusdorf, Straden, Trössing und Wieden verständigt, insgesamt waren rund 40 Mann vor Ort. Der Hausbesitzer zeigte Symptome einer Rauchgasvergiftung, deswegen wurde auch die Rettung verständigt. "Der Mann unterschrieb allerdings einen Revers und blieb entgegen ärztlichen Rates zu Hause", so Fink.