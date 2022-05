"In dem Moment dachte ich, er zerrt mich in den Wald, vergewaltigt mich und tötet mich!" Der Vorfall ereignete sich bereits im Jänner dieses Jahres, das Erlebte hat bei Maria S. (Name von der Redaktion geändert) aber bis heute Spuren hinterlassen. Die 28-Jährige wurde sexuell belästigt. Nach dem jüngsten Vorfall in Graz – wo eine junge Frau Opfer einer versuchten Vergewaltigung wurde und ihr Erlebnis der Öffentlichkeit schilderte – wurde sie ermutigt, ihr Erlebnis ebenfalls zu erzählen. Ihre Hoffnung: "Ich will auch andere Betroffene ermutigen, Vorfälle der Polizei zu melden und nicht Angst davor zu haben, nicht ernst genommen zu werden. Nur so kann man dieses Thema großflächiger diskutieren und die Opfer schützen."