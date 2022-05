Für Feldbacherinnen und Feldbacher, die dieser Tage einen Blick auf „ihren“ Kirchturm in aller Pracht werfen wollen, bietet sich ein ungewohntes Bild. So rankt sich ein überdimensionaler Kran am bunten Turm empor, mehrere mit Seilen gesicherte Arbeiter lehnen sich aus einem Korb in schwindelerregender Höhe von weit über 50 Metern. Pfarrer Friedrich Weingartmann weiß, warum: Die Sendeanlage in der Turmspitze wird auf 5G umgerüstet.