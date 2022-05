Beinahe 90 Jahre ist es her, als im Dezember 1932 am Theater an der Wien Fritz Kreislers „Sissy“ uraufgeführt wurde. Nur passend also, dass ausgerechnet Sissy zum „20er“ der jOPERA in den Bezirk Jennersdorf kommt. Als Teil des Ganzjahresprogramms, das unter anderem durch ein Brass-Festival (fand bereits im April statt), zwei Ausstellungen und Kabaretts sowie diverse Kleinkunst ergänzt wird, bilden die insgesamt acht szenischen Freilichtaufführungen von „Sissy“ auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach den Höhepunkt des Jahres. Zusammengestellt wurde das Programm von Generalintendant Alfons Haider.