Starkregen und Hagel verursachten Schlammmassen auf der Straße

Mit Videos und Fotoserie. In Oberdorf am Hochegg (Gemeinde Kirchberg a.d. Raab) musste am Montagnachmittag die Feuerwehr aufgrund eines Unwetters ausrücken. Die L 202 war in weiten Teilen des Ortsgebietes überschwemmt.