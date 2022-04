Eine Pilgerreise an die verschiedensten religiösen oder spirituellen Orte ist an sich nichts Ungewöhnliches. Man kennt Wanderungen nach Mariazell oder Wallfahrtsreisen an den Jakobsweg in Spanien – aber von einer Pilgerreise mit dem Traktor haben bisher wohl die wenigsten gehört. Noch dazu, wenn es sich bei besagter Pilgerreise nicht um einen Kurzausflug, sondern um den über 1000 Kilometer langen Weg bis nach Rom handelt.