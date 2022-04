Zwei Pkw stießen auf Kreuzung in Kirchberg zusammen, eine Lenkerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchberg an der Raab am Mittwoch frühmorgens wurde eine 55-jährige Weizerin unbestimmten Grades verletzt. Eine 27-jährige Südoststeirerin dürfte sie beim Einbiegen übersehen haben.