Rund acht Stunden dauerte der Großeinsatz mit insgesamt mehr als 130 Feuerwehrleuten am Ostersonntag in Auersbach (Gemeinde Feldbach). Ein Wirtschaftsgebäude im Ortsteil Rohrbach war völlig abgebrannt. Es konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das angrenzende Gebäude übergreift. Erhebungen von Brandermittlern des Landeskriminalamtes Steiermark und eines Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung in der Steiermark haben ergeben, dass der Brand im Inneren eines Abstellplatzes für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte ausgebrochen ist.