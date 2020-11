Mit Ende Oktober waren erneut weniger Menschen als im Monat davor als arbeitslos vorgemerkt. Im Zuge des zweiten Lockdowns rechnet das AMS in der Südoststeiermark aber erneut mit einer Verschärfung am regionalen Arbeitsmarkt.

Lieselotte Puntigam leitet das AMS in Feldbach und Mureck © Katharina Siuka

Der zweite Lockdown sorgt auch beim regionalen Arbeitsmarktservice (AMS) in Feldbach und Mureck für Sorgenfalten. „Auch wenn die Oktoberzahlen in der Südoststeiermark durchaus Hoffnung versprechen, so rechnet das AMS nun mit einem neuerlichen Ansturm an Arbeitslosmeldungen“, heißt es.