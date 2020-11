Die Feuerwehr Edelstauden musste am Dienstag zu Mittag ausrücken: Ein Traktor hatte Feuer gefangen. Ein Kamerad, der auf dem Weg zum Rüsthaus war, kam zufällig am Einsatzort vorbei und startete mit den Löscharbeiten.

Traktor fing während Feldarbeiten feuer © FF Edelstauden

Am Dienstag zu Mittag, kurz nach 14 Uhr, ertönten in Edelstauden die Sirenen: In der Nähe der Volksschule Pirching am Traubenberg hatte ein Traktor bei Feldarbeiten Feuer gefangen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.