Erlös geht an Arte Noah In diesem Buch erklärt Kater Hugo den Tierschutz

Das Kinderbuch "Als Hugo in den Himmel fiel" von Silvia Nagy erzählt von Kater Hugo - und der wiederum will seinen Lesern Tierschutz näher bringen. Am 26. Oktober lädt Nagy zur Lesung. Pro verkauftem Exemplar gehen zwei Euro an den Tierschutzverein "Arte Noah - Kunst hilft Tieren in Not".