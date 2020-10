Die Frau verwickelte den Mann vor einer Arztpraxis in Fehring in ein Gespräch und bat um eine Spende für einen Behindertenverein. Dabei stahl sie das Geld aus seiner Geldbörse. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei ermittelt © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Mit einer dreisten Masche erbeutete eine Trickdiebin mehrere hundert Euro von einem 82-jährigen Mann. Die bislang unbekannte Frau verwickelte den Südoststeirer am Montag gegen 11.30 Uhr vor einer Arztpraxis in Fehring in ein Gespräch. Sie bat den Mann um eine Spende für einen Behindertenverein. Der Südoststeirer trug sich in die „Spendenliste“ ein und übergab der Frau einen kleinen Bargeldbetrag.

Diese Gelegenheit dürfte die Täterin genutzt haben, um das restliche Bargeld aus der Tasche des 82-Jährigen zu stehlen. Die Frau erbeutete dabei mehrere hundert Euro. Laut Angaben des Geschädigten bemerkte er den Diebstahl erst, als er beim Arzt die Behandlung zahlen wollte.

Hinweise erbeten

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Fehring unter Tel. 059 133 6122 erbeten. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: Sie ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, ist schlank und hat hellbraune schulterlange Haare. Bekleidet war sie mit einer Winterjacke. Näheres zur Bekleidung konnte nicht angegeben werden.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Polizei rät zudem dazu, im Umgang mit fremden Personen stets vorsichtig zu agieren und seine Wertgegenstände im Auge zu behalten. Denn: Es ist nicht der erste Fall. Es gab bereits drei weitere Vorkommnisse mit einer ähnlichen Vorgehensweise in den Bezirken Oberwart, Weiz und auch der Südoststeiermark.