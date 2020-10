Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen steigt in der Südoststeiermark deutlich wieder an. Im südburgenländischen Jennersdorf ist aktuell kein einziger Fall bekannt.

Die Zahl der Corona-Fälle in der Region steigt wieder © rcfotostock - stock.adobe.com

20 Personen, die mit Covid-19 infiziert sind, gibt es derzeit in der Südoststeiermark laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft (Stand 15. Oktober, 8.45 Uhr). Die Zahl der Absonderungen - also jener Personen, die sich in Quarantäne befinden - beträgt 174. Ein deutlicher Anstieg. Denn Mitte vergangener Woche, am 7. Oktober, hatte es in der Südoststeiermark nur vier positiv getestete Personen gegeben.