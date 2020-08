Facebook

Der Rettungshubschrauber C 12 brachte den Verletzten ins LKH Graz © Jürgen Fuchs

In Gnas ereignete sich am Samstag, dem 29. August, ein Arbeitsunfall: Ein 31 Jahre alter Mann war mit Forstarbeiten beschäftigt. Gegen 11.30 Uhr am Vormittag kletterte er auf eine Aluleiter, um in etwa fünf Metern Höhe eine Forstkette an einem Baumstamm zu befestigen. Dabei stürzte der Arbeiter von der Leiter, berichtet die Polizei.