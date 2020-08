Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark © Katharina Siuka

Grundsätzlich steht die Südoststeiermark in Sachen Coronavirus gut da: Der Bezirk war wochenlang coronafrei. Am 19. August gab es jedoch einen neuen bestätigten Covid-19-Fall. Am 21. August dann einen zweiten - seit heute (26. August) sind insgesamt vier Coronafälle in der Region bekannt, ist auf dem Dashboard des Gesundheitsministeriums abzulesen.