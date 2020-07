Facebook

Spatenstich für das neue Mannschaftsgebäude mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner © Helmut Steiner

In der Von der Groeben-Kaserne Feldbach wird ein neues Mannschaftsgebäude gebaut. Das ist in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes, was nicht zuletzt in der Anwesenheit von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner beim Spatenstich zum Ausdruck kam. Das Gebäude wird nämlich in Holzriegelbauweise mit Modulen errichtet (siehe Infokasten). Das Konzept kommt erstmals für ein Unterkunftsgebäude des Bundesheeres zum Einsatz. Die neuen Erfahrungen, die man daraus in Feldbach gewinnt, wird man österreichweit anwenden. Das Gebäude werde ein Vorzeigeprojekt und die Feldbacher Kaserne damit zur Vorzeigekaserne in Österreich, wie die Verteidigungsministerin meinte.