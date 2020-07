Zwischen Gniebing und Paurach (Gemeinde Feldbach) kollidierten Mittwoch am Abend zwei Autos. Drei Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Auto wollte abbiegen und stieß in einen entgegenkommenden Pkw © FF Gniebing

Am Mittwoch um kurz vor 19 Uhr ereignete sich auf der B 68 zwischen Paurach und Gniebing (Gemeinde Feldbach) ein Verkehrsunfall: Ein Pkw, der in Richtung Feldbach unterwegs war, wollte links in ein Siedlungsgebiet einbiegen. Dabei kollidierte der Lenker mit einem entgegenkommenden Auto, das in Fahrrichtung Graz unterwegs war.