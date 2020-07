Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Motorradfahrer musste ins LKH Feldbach gebracht werden © Rotes Kreuz Leibnitz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, dem 7. Juli, in St. Peter am Ottersbach: Ein Motorradfahrer war am frühen Nachmittag zwischen den Ortsteilen Dietersdorf am Gnasbach (Gemeinde St. Peter) und Hofstätten (Gemeinde Deutsch Goritz) unterwegs. In einer Kurve kollidierte das Zweirad mit einem entgegenkommenden Traktor, der gerade abbiegen wollte - das Motorrad krachte dabei in den Kipper, der hinten angehängt war.