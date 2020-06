Facebook

Rund 500 Einsatzkräfte sind am Montag ausgerückt, um gegen das Hochwasser anzukämpfen © BFV/Karner

Nach Hagel, Sturm und Starkregen am Montag hat sich die Lage am Dienstag in der Früh (30. Juni) in der Südoststeiermark weitgehend entspannt. Bis in die Nachtstunden waren Feuerwehren - insbesondere entlang der Raab - im Einsatz. Vereinzelt erledigen sie am Dienstag am Vormittag noch gewisse Nacharbeiten. So müssen etwa verschlammte Graben wieder frei gemacht werden. Aber: "Es ist alles erledigt, die Situation hat sich entspannt", heißt es vonseiten der Feuerwehr. Auch die Raab-Brücke an der L 248 in Rohr ist wieder für den Verkehr freigegeben.