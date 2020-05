Sechs Feuerwehren bekämpfen derzeit den Brand eines Dachstuhls auf einem zweistöckigen Gebäude mitten in Gnas. Der Brand ist unter Kontrolle.

Der Brandort in einem Innenhof in Gnas ist schwer zugänglich © FF Grabersdorf

Kurz vor 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in Gnas gerufen. Mitten im Ort war der Dachstuhl eines älteren zweistöckigen Gebäudes in Brand geraten. Die Feuerwehren Gnas, Grabersdorf, Baumgarten, Kohlberg und Feldbach rückten mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 52 Feuerwehrleuten an. Unter Einsatz mehrerer Atemschutztrupps konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.