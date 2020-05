Facebook

Der Grenzübergang Mureck ist weiterhin täglich von fünf bis 21 Uhr geöffnet © Thomas Plauder

In der Nacht auf den 18. März wurden die kleineren Grenzübergänge nach Slowenien gesperrt. Mit 13. Mai ist eine Verordnung in Kraft getreten, mit der es zu neuen Regelungen kommt. Sie betrifft für den Bezirk Südoststeiermark die Grenzübergänge Zelting-Cankova, Pölten-Gerlinci und St. Anna am Aigen - Kramarovci. Sie sind künftig wieder eingeschränkt geöffnet. Sie werden voraussichtlich mit 15. Mai 2020 wieder passierbar sein. Es bedarf es noch rechtlicher und organisatorischer Regelungen von slowenischer Seite. Die gesetzlichen COVID-19-Bestimmungen zur Ein- und Ausreise bleiben unverändert.